حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة
الأحد 05/يوليه/2020 - 11:26 م
الفجر السعودي
أعلن برنامج "حساب المواطن"، مساء الأحد، أنه حدّد 4 خطوات لإضافة التابعين غير المستفيدين من الدعم إلى حساب رب الأسرة.
وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بإمكان رب الأسرة إضافة تابع له عن طريق حسابه من خلال الدخول على التطبيق واختيار ( تفاصيل الطلب ـ بيانات التابعين)، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة "حفظ".
جاء ذلك في رد للبرنامج على سؤال يقول "كيف أسجل نفسي كتابع؟"، كما أوضح عن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، أنه "في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية".
*برنامج "حساب المواطن"
هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر 2017 وهدف البرنامج تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.
ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكي يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة ، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا