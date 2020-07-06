حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة





أعلن برنامج "حساب المواطن"، مساء الأحد، أنه حدّد 4 خطوات لإضافة التابعين غير المستفيدين من الدعم إلى حساب رب الأسرة.





وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بإمكان رب الأسرة إضافة تابع له عن طريق حسابه من خلال الدخول على التطبيق واختيار ( تفاصيل الطلب ـ بيانات التابعين)، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة "حفظ".





جاء ذلك في رد للبرنامج على سؤال يقول "كيف أسجل نفسي كتابع؟"، كما أوضح عن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، أنه "في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية".



