ممرضة رجاء الجداوي تكشف عن الساعات الأخيرة قبل وفاتها

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:22 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تحدثت الممرضة فتحية شعبان المرافقة للفنانة رجاء الجداوي في مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية عن حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية.

وقالت "شعبان"من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي إن الفنانة رجاء الجداوي كانت دائما تقوم بالتسبيح وتقرأ القرآن وتطالب منهم أن يقومو بتشغيل التليفزيون على القرآن الكريم.

وتابعت الممرضه فتحية شعبان أن الفنانة رجاء الجداوي كانت لا تتحدث كثيرا بسبب تعبها وكانت تحب التحدث مع ابنتها وحفيدها وزوج ابنتها وكلما كانت تقدر على التحدث تطلب بالإتصال بهم.

وتابعت فتحية شعبان أنها قامت بتغسيل الفنانة رجاء الجداوي وذلك لحبها لها وأن هذا واجبهم وذكرت أن الفنانة رجاء الجداوي كانت تتعامل معهم بأخلاق.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفت اليوم الأحد عقب تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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