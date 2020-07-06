كورونا.. سوريا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية من الفيروس

أعلنت وزارة الصحة السوريا، اليوم الأحد، تسجيل أعلى معدل في إصابات ووفيات فيروس كورونا اليومية، حيث أنه تم رصد 20 إصابة جديدة، لرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 358 حالة.

ويعد معدل 20 إصابة أعلى حصيلة تسجل في يوم واحد بسوريا، وقد تم تسجيل الرقم نفسه في 25 مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تتخط الإصابات اليومية هذا الحاجز.

كما أكدت الوزارة وفاة 3 مصابين آخرين بالمرض ما يرفع العدد الكلي لوفيات كورونا إلى 13 حالة.

وأحصت 3 حالات شفاء جديدة حتى يبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 126 حالة فيما أمس السبت، كان عدد الإصابات 10 حالات، والوفيات صفر.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت عن أول أصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، وتم تسجيل أول حالة وفاة بالمرض في 29 من الشهر نفسه.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453 مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.