وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن طريقة الامتحانات التي سيؤدي بها طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل .

وقال الوزير في تصريح صحفي له إن صور المنشورات المتداوله له قديمة جدا وليست عّن الثانوية العامة المقبلة، مشيرا الي أن أي كلام يتم تداوله عّن حسم آلية امتحان العام المقبل للشهادة الثانوية غير صحيح، معقبا: ما يتم تداوله حول حسم امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل غير صحيح.

وقال الوزير في تصريح صحفي له إن صور المنشورات المتداوله له قديمة جدا وليست عّن الثانوية العامة المقبلة، مشيرا الي أن أي كلام يتم تداوله عّن حسم آلية امتحان العام المقبل للشهادة الثانوية غير صحيح، معقبا: ما يتم تداوله حول حسم امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل غير صحيح.





في سياق متصل، تواصل التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، حيث انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.



