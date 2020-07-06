شهد ناصر تتعاقد على تقديم برنامج "الحلوة" لعرضه أول أغسطس

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر

تبدأ الإعلامية الشابة شهد ناصر تصوير حلقات برنامج "الحلوة" والذي يعد  أولى تجاربها الإعلامية، بعد نجاحها في مجال الفاشون والأزياء على مدار خمس سنوات.

 

وقالت شهد ناصر: أن أول حلقات برنامجها من المنتظر أن يتم إذاعتها في أول شهر أغسطس المقبل على إحدى القنوات الفضائية.

 

وأكدت شهد ناصر، أن البرنامج سيختص بكل ما يهم المرأة، كما ستكون هناك فقرات ثابتة للفاشون والمكياج والوصفات الطبيعية والاهتمام بالبشرة، وأنها ستحرص على التواصل مع متابعيها وعمل فقرات للأفكار التي سيقوموا بطرحها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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