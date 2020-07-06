عمرو أديب يكشف سبب عدم استضافته رجاء الجداوي على الهواء بعد دخولها مستشفى العزل



وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.



وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".



يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.



مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎



أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنانة رجاء الجداوي دخلت مستشفى العزل وأعراض الإصابة كانت متوسطة، مضيفا: "فيروس خبيث وبيقلب في ثانية".وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأطباء لم يقصروا معها، ولكن فجأة حدث هجوم على رئة رجاء الجداوي، مضيفا: "المرض تحول لعاصفة"، متابعا متأثرا: "كانت دايما تقولي إدي اللي بتحبه كل حاجة".وكشف أن أحد المقربين اقترح عليه أن يجري مداخلة هاتفية مع الفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها المستشفى، معلقا: "قولت للي اقترح.. هو أنت لو أمك تعبت هتجبها على الهوا".وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.