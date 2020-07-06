عمرو أديب يكشف سبب عدم استضافته رجاء الجداوي على الهواء بعد دخولها مستشفى العزل

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنانة رجاء الجداوي دخلت مستشفى العزل وأعراض الإصابة كانت متوسطة، مضيفا: "فيروس خبيث وبيقلب في ثانية".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأطباء لم يقصروا معها، ولكن فجأة حدث هجوم على رئة رجاء الجداوي، مضيفا: "المرض تحول لعاصفة"، متابعا متأثرا: "كانت دايما تقولي إدي اللي بتحبه كل حاجة".

وكشف أن أحد المقربين اقترح عليه أن يجري مداخلة هاتفية مع الفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها المستشفى، معلقا: "قولت للي اقترح.. هو أنت لو أمك تعبت هتجبها على الهوا".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورون عمرو أديب رجاء الجداوي

أخبار تهمك

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يغري نجم الفريق لمنع إنتقاله للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ ساعة و نصف

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

نقيب الفنانين: دفن جثمان رجاء الجداوي العاشرة صباحا بلا حضور

لبنى عسل ناعية رجاء الجداوي: الجمهور كان لديه أمل أنها ستشفى

إلهام شاهين: رجاء الجداوي مثال للمرأة العربية

وفاء عامر: رجاء الجداوي كانت تشجع الفنانين على المشاركة في فعاليات صندوق تحيا مصر

هاني البحيري يكشف تفاصيل آخر اتصال مع رجاء الجداوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»