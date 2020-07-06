تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف

 

كشفت تقارير صحفية مغربية عن موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والرجاء المغربي، في نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي يوم 6 سبتمبر المقبل، بالكاميرون في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأشارت الصحيفة المغربية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الجابوني هو إريك أوتوجو كاستان لإدارة مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادس من سبتمبر المقبل.

 

ويلتقي في المباراة الثانية في نصف النهائي الإفريقي فريق الأهلي مع الوداد المغربي مطلع سبتمبر المقبل.

 

يذكر أن الإتحاد الإفريقي قرر استئناف مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقرر اقامتها في سبتمبر المقبل، من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وستقام في الكاميرون، وكذلك نهائي البطولة القارية.

أخبار تهمك

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ 41 دقيقة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعة

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ ساعة و نصف

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»