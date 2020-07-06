تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
كشفت تقارير صحفية
مغربية عن موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والرجاء المغربي، في نصف نهائي النسخة
الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وذكرت صحيفة
"المنتخب" المغربية أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي يوم
6 سبتمبر المقبل، بالكاميرون في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأشارت الصحيفة
المغربية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الجابوني هو إريك
أوتوجو كاستان لإدارة مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك في نصف نهائي بطولة دوري
أبطال إفريقيا في السادس من سبتمبر المقبل.
ويلتقي في المباراة
الثانية في نصف النهائي الإفريقي فريق الأهلي مع الوداد المغربي مطلع سبتمبر المقبل.
يذكر أن الإتحاد
الإفريقي قرر استئناف مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقرر اقامتها
في سبتمبر المقبل، من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وستقام في الكاميرون،
وكذلك نهائي البطولة القارية.