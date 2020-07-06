تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والرجاء المغربي، في نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي يوم 6 سبتمبر المقبل، بالكاميرون في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة المغربية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الجابوني هو إريك أوتوجو كاستان لإدارة مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادس من سبتمبر المقبل.

ويلتقي في المباراة الثانية في نصف النهائي الإفريقي فريق الأهلي مع الوداد المغربي مطلع سبتمبر المقبل.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي قرر استئناف مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقرر اقامتها في سبتمبر المقبل، من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وستقام في الكاميرون، وكذلك نهائي البطولة القارية.