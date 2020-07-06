دلال عبد العزيز تكشف لأول مرة عن وصية رجاء الجداوي لها قبل وفاتها

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:32 م
دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
لمياء علي

نعت الفنانة دلال عبد العزيز رحيل الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج الحكاية عبر برنامج الحكاية بفضائية mbc مصر.

وانهارت دلال عبد العزيز من البكاء على الهواء مباشرة، وقالت إنها تتقدم بالعزاء للشعب المصري ولابنتها، وقالت إن آخر محادثة بينهما كانت توصيها على ابنتها أميرة.

وكشفت دلال عبد العزيز عن الحالة النفسية لزوجها الفنان القدير سمير غانم بعد سماعه للخبر، وقالت إنه لايستطيع التحدث من شدة الصدمة.

وأوضحت دلال أن الراحلة كانت تودع كل احبائها منذ فترة وكأنها تشعر بانها ستودعهم قريبًا، وأضافت أنها اتصلت بها خلال شهر رمضان وأخبرتها بأنها تحت منزلها وقالت لها "دلال أنا تحت بيتك لأنك وحشاني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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