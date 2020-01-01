بكلمات مؤثرة أحمد موسى ينعي الفنانة رجاء الجداوي (فيديو)

وأردف موسى:"رجاء الجداوي إنسانة حبوبة ومخلصة للجميع وتتكلم عن كل الناس بالخير".كانت أميرة مختار، نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أعلنت عن وفاة والدتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد،بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، عن عمر يناهز81 عامًا، بعد قضائها 43 يومًا فى العزل عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.ونشرت أميرة مختار نجلة رجاء الجداوي ناعية أمها على فيس بوك قائلة: "مامى فى ذمة الله، وكتبت نجلة الفنانة رجاء الجداوى قبل إعلان الوفاة بساعات مؤكدة تدهور الحالة الصحية لوالدتها قائلة، مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة ولكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.