إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا

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أصيب الكابتن توني عثمان، رئيس نادي الشبان ببني سويف عضو لجنة الحكام الرئيسية السابق بالإتحاد المصري لكرة القدم، وزوجته، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخضعا للعزل المنزلي تحت إشراف لإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.



وكان الكابتن توني عثمان، وزوجته شعرا ببعض الأعراض الأولية التي تصاحب مصابي فيروس كورونا، عقب مخالتهما لأحد أقاربهما، وخضعا للفحص المعملي والأشعة، التي أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتم عزلهما منزليًا كونهما من ضمن الحالات المستقرة، طبقا للبروتوكول العلاجى المتبع.



وقال الحكم الدولي المعتزل: شعرت وزوجتي بأعراض فيروس كورونا، عقب مخالطتنا لمصاب من أحد أقاربنا، وتوجهت للمركز الطبي وخضعت للفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة، التي أظهرت إصابتي بالفيروس، وتواصلت مع مديرية الصحة وتم عزلنا منزليًا طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة.



ووجه توني عثمان، الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة بني سويف، لمتابعتهم حالته الصحية، منذ إنتشار خبر إصابته وطوال فترة العزل المنزلي، مناشدًا المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وأهمها "الكمامة وتطهير الآيدي بإستمرار" لافتًا إلى أن الفيروس سريع الإنتشار خلال تلك الفترة.



يُذكر أن الحكم الدولي المعتزل توني عثمان، هو الرئيس الحالي لنادي الشبان ببني سويف، وشغل عدة مناصب بلجنة التحكيم الرئيسية بإتحاد الكرة، منها رئاسته للجنة العلاقات العامة، وعضوًا باللجنة الرئيسية التي ترأسها الكابتن عصام عبدالفتاح.



وشهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، تعافى 39 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من العزل بينهم مستشفيي 14 حالة خرجت من مستشفى الجامعة و7 حالات خرجت من مستشفى الحميات و18 حالة خرجت من عزل المدينة الجامعية بشرق النيل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب (01553105105).

