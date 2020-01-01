إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أصيب الكابتن توني عثمان، رئيس نادي الشبان ببني سويف عضو لجنة الحكام الرئيسية السابق بالإتحاد المصري لكرة القدم، وزوجته، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخضعا للعزل المنزلي تحت إشراف لإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وكان الكابتن توني عثمان، وزوجته شعرا ببعض الأعراض الأولية التي تصاحب مصابي فيروس كورونا، عقب مخالتهما لأحد أقاربهما، وخضعا للفحص المعملي والأشعة، التي أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتم عزلهما منزليًا كونهما من ضمن الحالات المستقرة، طبقا للبروتوكول العلاجى المتبع.

وقال الحكم الدولي المعتزل: شعرت وزوجتي بأعراض فيروس كورونا، عقب مخالطتنا لمصاب من أحد أقاربنا، وتوجهت للمركز الطبي وخضعت للفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة، التي أظهرت إصابتي بالفيروس، وتواصلت مع مديرية الصحة وتم عزلنا منزليًا طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة.

ووجه توني عثمان، الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة بني سويف، لمتابعتهم حالته الصحية، منذ إنتشار خبر إصابته وطوال فترة العزل المنزلي، مناشدًا المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وأهمها "الكمامة وتطهير الآيدي بإستمرار" لافتًا إلى أن الفيروس سريع الإنتشار خلال تلك الفترة.

يُذكر أن الحكم الدولي المعتزل توني عثمان، هو الرئيس الحالي لنادي الشبان ببني سويف، وشغل عدة مناصب بلجنة التحكيم الرئيسية بإتحاد الكرة، منها رئاسته للجنة العلاقات العامة، وعضوًا باللجنة الرئيسية التي ترأسها الكابتن عصام عبدالفتاح.

وشهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، تعافى 39 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من العزل بينهم مستشفيي 14 حالة خرجت من مستشفى الجامعة و7 حالات خرجت من مستشفى الحميات و18 حالة خرجت من عزل المدينة الجامعية بشرق النيل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب (01553105105).
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي ببني سويف وزوجته بفيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 19 ساعة

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

منذ 36 دقيقة

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد بلال يكشف تفاصيل مبادرة تحدي الخير

"الصحة" تعلن تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا.. وبشرى سارة في نسب المتعافين

فض 4 أسواق ببنى سويف خالفت قرارات مواجهة كورونا (صور)

بعد إصابته بكورونا.. الكابتن هادي جمعة من "الحجر الصحي": "سامحوني" (فيديو)

غادروا الحجر الصحي بملوي.. تعافي 6 حالات من فيروس "كورونا" ببني سويف

بينهم طفل.. تعافي 7 حالات جديدة من كورونا بمستشفى عزل بني سويف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

10:28 م

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

09:30 م

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

10:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»