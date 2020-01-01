الري: لدينا إرادة سياسية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، متابعا: "مصر لا تأخذ نصيب الأسد فى مياه نهر النيل كما تدعى إثيوبيا، لدينا إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق ونتمنى من الآخرين أن يكون لديهم إرادة سياسية".





وأضاف "عبد العاطى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لم تعترض على السدود التى اقامتها إثيوبيا ودول حوض النيل، على نهر نيل سابق كونها كانت بهدف التنمية إلى جانب أن مصر تريد التنمية والنهوض لدول حوض النيل.





وأكد وزير الرى، أن كفاءة مصر فى استخدام المياه تصل لـ90%، دوريات عالمية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، معقبا:"لابد أن نوضح ذلك للداخل الإثيوبى واللى عنده أرقام غير كدا يطلع ويتحدانى".





ولفت الوزير، إلى أن مصر لديه مشكلة فى المياه، على خلاف إثيوبيا التى لديها وفرة فى المياه ولكن لديها أزمة فى إدارة هذه المياه، مشددًا على أن مصر قدمت لإثيوبيا خطط بديلة للتنمية وتوليد الكهرباء.





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