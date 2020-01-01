غدًا.. وزارة المالية تطرح اذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
تطرح وزارة المالية من خلال البنك المركزى ا غدًا الاثنين، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة .

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزى المصرى تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 10 مليار جنيه لأجل 273 يوما .

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه. 

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