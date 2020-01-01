عمرو أديب عن رجاء الجداوي: "لها فضل كبير علي وأعطتني ثقة بنفسي"

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:40 م
عمرو أديب
عمرو أديب
لمياء علي
انهار الإعلامي عمرو أديب من البكاء حزنًا على رحيل الفنانة رجاء الجداوي على الهواء مباشرة في بداية حلقة اليوم من برنامجه الحكاية المذاع عبر شاشة mbc مصر.

واستهل عمرو أديب الحلقة بالحديث عن الفنانة الراحلة وهو يبكي بشدة قائلًا إن رجاء الجداوي لها فضل كبير عليه منذ بداية عملهما سويًا في فقرة قاضي الغرام عبر قناة اليوم، مؤكدًا على أنها هي من أعطته الثقة بنفسه وتعلم منها الكثير في بداية عمله.


ورحلت رجاء عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع فيروس كورونا دام اكثر من 40 يومًا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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