لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حدد نادي المقاولون العرب البديل المناسب لطاهر محمد طاهر نجم الفريق لضمه في نهاية الموسم الجاري تحسبا لرحيل اللاعب.

 

ويقترب النادي الأهلي بشكل كبير من ضم طاهر محمد طاهر في الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن دخل النادي في مفاوضات جادة مع المقاولون الأيام المادية وأصبح قريب من حسم الصفقة.

 

وعرض الأهلي على المقاولون العرب مبلغ 20 مليون يورو لضم طاهر محمد بالاضافه إلى لاعبيين إعارة من صفوف الفريق الأحمر.

 

وطلب نادي المقاولون العرب من الأهلي التعاقد مع أحمد ياسر ريان نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الجونة ضمن صفقة طاهر محمد.

 

ويرى مسئولو المقاولون أن أحمد ياسر ريان هو البديل المناسب للفريق في حالة رحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلي ولكن يتبقى حسم الصفقة بين الطرفين.

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