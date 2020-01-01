معتز عبدالفتاح ناعيًا رجاء الجداوي: كانت ست بنت حلال وشيك



وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.



وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".



يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.



مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎



أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



نعى الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "الله يرحمها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، واحدة من أواخر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، هي مكنتش نجمة كبيرة في بداية حياتها الفنية وكانت بتلعب أدوار مساندة، لكن سبحانه وتعالى أعطاها في آخر 15 سنة من حياتها مكانة خاصة في قلوب المصريين والعرب".أضاف: "رجاء الجداوي كانت ست شيك وطيبة وبتهدي النفوس، كانت بتحاول تحافظ على قيم الأسرة المصرية والعربية، وتساند قضايا بلدها، لذا احتلت مكانها خاصة جدا في قلوبنا، أنا قابلتها في حياتي 3 مرات، والانطباع اللي أخدته عنها إنها فعلا ست طيبة محترمة متزنة بنت حلال، وللأسف الفيروس اللعين كورونا بيكشف نقاط الضعف عندنا، الله يرحمها واحتسبناها عند الله خالقنا، وكل حي إلى الرحمن مرجعه".وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.