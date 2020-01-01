وزير الري: من الصعب القول أننا توصلنا لأتفاق بشأن سد النهضة

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه من المبكر أن نقول بوجود نتائج للمفاوضات التى تجريها مصر مع الجانب الإثيوبى، بشأن سد النهضة، وتابع :"صعب أننا الآن نقول وصلنا لشئ أو حل ومازلنا نستكمل المفاوضات حتى يوم 11 يوليو".

وأضاف "عبد العاطي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"نتفاوض لآخر لحظة وسنقف عن نتائج المفاوضات فى نهاية الأمر..نريد الوصول إلى اتفاق على الملئ والتشغيل".

ولفت وزير الري، إلى أن مصر تعد أكثر بلد جافة على مستوى العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة97%، وتابع:"اعتمادنا على نهر النيل اعتماد كامل، كون 95% من الأراضى المصرية صحراء ".

وأشار الوزير، إلى أن مصر قد توصلت إلى اتفاق شبه نهائى مع الجانب الإثيوبى، فى وشنطن، وتابع:" توصلنا إلى اتفاق فى واشنطن ووقعنا بالأحرف الأولى، ولكن إثيوبيا قالت سنطرح الأمر للنقاش المجتمعى، وفى نهاية الأمر رفضوا الاتفاق".

كان قد أعلنت الخرطوم، الجمعة الماضي، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.

وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعرب "رامافوزا" عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.


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