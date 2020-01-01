خطة جديدة لحي عين شمس لرفع كفاءة الشوارع

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:18 م
الاجتماع
الاجتماع
إسماعيل منطاوي
اجتمع اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، بالإدارات المالية والتنفيذية للطرق والمشروعات والإنارة، لإنهاء إجراءات رفع كفاءة شوارع الحي.

واستعرض "كامل" تنفيذ المشروعات بالعمل المتوازي، لتنفيذ العديد من التطويرات لرفع كفاءة الشوارع التي عانت لسنوات كثيرة من الإهمال.

وأنهى "رئيس حي عين شمس" جميع الإجراءات للبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بالرصف والإنارة وتجديد الأرصفة بالألوان.

وطمان رئيس الحي الأهالي؛ بنجاح إدارات الحي في تدبير مالي، يتيح البدء الفوري، وبالتالي تم انهاء اجراءات التعاقد مع مقاولي التنفيذ.


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وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتكليف محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، بجانب عمله كمشرف على دور المناسبات والقاعات المتواجدة بالعاصمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، مسئول عن متابعة أعمال التطوير بمنطقة روضة السيدة " تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب والتى تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الاسكان.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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