شاهد.. تعليق خالد أبو بكر على استهداف طائرات "مجهولة المصدر" لأهداف تركية بليبيا (فيديو)



وعرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" لقطات للضربات المدمرة، موضحًا أن 9 غارات عنيفة استهدف منظومة الدفاع الجوي التركى ودمرت 3 رادارات، بقاعدة "الوطية" معقبًا: "الضربات وجعتهم".



وواصل قائلا: "بعد ما صرفت تركيا على القاعدة فجأة جاءت طائرات غير معروفة هويتها بقصف أنظمتها.. هذه الضربات كانت دقيقة جدًا وأوجعت الأتراك، وأبي الجيش الليبى البطل أن تدنس أراضيه من المحتل التركي".



وتمكنت مقاتلات حربية مجهولة فجر اليوم الأحد من تدمير منظومة دفاع جوية فى قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس.



وقالت مصادر عسكرية ليبية إن المقاتلات الحربية تمكنت من تنفيذ تسع ضربات جوية دقيقة للغاية على منظومة الدفاع الجوى التركي التي تم نصبها مؤخرًا في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس، مشيرة لنجاح الطائرات الحربية في تحييد منظومة دفاع جوي تركي من طراز هوك وتدمير 3 رادارات بالكامل.





وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.



وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.



وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.



ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.



وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.



وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.



ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.



كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.







علق خالد أبو بكر، على الضربات العسكرية لطيران مجهول المصدر الذى استهدف أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى "طرابلس" و"مصراتة".