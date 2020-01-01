الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ساوثهامتون 1 × 0 مانشستر سيتي الأحد 05/يوليه/2020 - 10:09 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر منذ ساعتين و 35 دقيقة كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي منذ ساعتين طبيب الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق قبل مواجهة الوداد منذ ساعة و 24 دقيقة الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار منذ ساعتين و 34 دقيقة برشلونة يوافق على تخفيض سعر نجمه منذ ساعة و نصف الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل منذ حوالي 5 ساعات عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي منذ حوالي 15 ساعة الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم منذ ساعة نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة" منذ حوالي 19 ساعة منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا منذ حوالي 9 ساعات "الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة منذ ساعة و 16 دقيقة في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين منذ حوالي 3 ساعات