الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب 3 ثانوي الشعبة الأدبية "المحاضرة 3 و 4" (أحوال مصر قبل الحملة الفرنسية 1 - 2)





الثانوية العامة 2020 | يستعد طلاب مرحلة الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية، لتأدية امتحان مادة التاريخ والذي من المقرر تأديته يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة التاريخ لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة في الامتحان مع الاسئلة والنماذج الهامة، وأهم الأسئلة المتوقعة في التاريخ مثل (أحوال مصر قبل الحملة الفرنسية 1 - 2).





وتُقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعة النهائية لمادة التاريخ، وذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودشنت الوزارة هذا الموقع لعرض وتقديم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لجميع طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.





وسنستعرض لكم طلابنا الأعزاء المحاضرة الاولى والثانية من المراجعة النهائية لمادة التاريخ وأهم الاسئلة والنماذج، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





الهدف من المراجعة النهائية لمادة التاريخ:-





تحتوي هذه الدورة على:

- شرح والمراجعة على الوحدة الأولى: الحملة الفرنسية على مصر.





- شرح والمراجعة على الوحدة الثانية: بناء الدولة الحديثة في مصر.





- شرح والمراجعة على الوحدة الثالثة: مصر منذ الثورة العرابية وحتى الحرب العالمية الأولى.





- شرح والمراجعة على الوحدة الرابعة: مصر بعد الحرب العالمية الأولى.





- شرح والمراجعة على الوحدة الخامسة: التوسع الإستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال.





توصيف المراجعة النهائية

تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة قسم الأدبي مراجعة شاملة ومكثفة لمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي.





يتم من خلال هذه الدورة التدريبية شرح كل الأحداث المهمة في جميع وحدات مادة التاريخ ومعرفة كيف يأتي السؤال عليها وكيفية حلها بطريقة نموذجية.





المحاضرة الـ 3 و 4 المراجعة النهائية لمادة التاريخ ( اضغط هنــــــــــــــا )





الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب 3 ثانوي الشعبة الأدبية "المحاضرة 3 و 4" (أحوال مصر قبل الحملة الفرنسية 1 - 2)





