عن رجاء الجداوي.. عمرو أديب حابسا دموعه: "ساعدوني مقعش"

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:07 م
عمرو أديب ورجاء الجداوي
عمرو أديب ورجاء الجداوي
هدى عبدالرازق
حبس الإعلامي عمرو أديب، دموعه أثناء حديثه عن الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية فجر اليوم متأثرة باصابتها بفيروس كورونا، قائلا: "لو سمحتوا ساعدوني مقعش، أنا كنت كويس لحد ما دخلت الاستديو، وقالولنا المذيع مينفعش يعيط على الهواء".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه ظل طوال الأربعين يوم الماضية ينتظر خبرا، معقبا: "مكنش عندي أي أمل أنها هتنجو، كنت بصحي في نص الليل أبص على الموبايل أطمن أنها عايشة".
وأضاف، "الله يرحمها، تعبت كتير وارتاحت"، لافتا إلى أنها كانت سيدة جدعة وطيبة وتحرص على أداء الواجبات، متابعا: "ست صاحبة واجب.. وأخر مشوار ليها بعد المسلسل كانت في عزاء".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.
وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.
مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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