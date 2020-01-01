زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية

ضربت هزة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية صباح اليوم، دون وقوع أضرار أو إصابات.





ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقعت الهزة في الساعة الثامنة والدقيقة 53 بالتوقيت المحلي على بعد 219 كيلومترا جنوب ساند بوينت، وعلى عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.







وذكر موقع حكومة الولاية الإلكتروني أن ألاسكا تشهد في المتوسط هزة واحدة قوتها ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تتعرض للهزات أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة.





ويذكر أن رصدت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، زلزالا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر ضرب أجزاء من ولايتي نيفادا وكاليفورنيا.





أكدت الهيئة أن بؤرة الزلزال الذي تم رصده في الساعة الـ11:03 بالتوقيت العالمي المنسق (17.03 بتوقيت غرينيتش) تقع على بعد 56 كلم شمال غربي مدينة تونوباه، وعلى عمق 4.1 كلم تحت سطح الأرض.

وأفادت تقارير صحفية بأن الزلزال هز غرب ولاية نيفادا وشرق كاليفورنيا، ولم ترد بعد تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية جراءه. فيما أفادت جامعة جونز هوبكنز الامريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض مرتبطة بالفيروس التاجي "كورونا" في العالم بلغ 302462، بزيادة 5242 شخصا خلال يوم واحد.

وبلغ مجموع الإصابات، وفق الجامعة الأمريكية، حتى الساعة الثامنة من صباج اليوم بتوقيت موسكو 4 ملايين و443793 مصابا بوباء "كوفيد – 19"، وبلغت الزيادة خلال يوم واحد 95872 حالة إصابة، فيما تمت معالجة أكثر من 1.588 مليون شحص.



