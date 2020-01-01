"مرسيدس" تستدعى أكثر من 669 ألف سيارة بسبب تسرب الوقود

مرسيدس تستدعى 668954 سيارة من الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة









أعلنت شركة مرسيدس- بنز (الصين) المحدودة استدعاء 668954 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الوقود، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق - في بيان اليوم - أن الاستدعاء، الذي من المقرر أن يبدأ في 18 ديسمبر القادم، يشمل سيارات من طرازات الفئة "سي" والفئة "إي" والفئة "في" وغيرها.





وأوضحت المصلحة أنه تم إصدار أمر الاستدعاء نظرا لأن اللحام الرابط بين مضخة الوقود ذات الضغط العالي في المحرك وأنبوب الوقود منخفض الضغط الخاص به قد يتأثر مع الاستخدام على المدى الطويل، ما قد يؤدي إلى تسرب الوقود.





ومن المقرر أن يستبدل الوكلاء المعتمدون الأجزاء المعيبة من السيارات المتضررة مجانا لإزالة مخاوف السلامة.