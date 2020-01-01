جوارديولا يعلق على الفوز العريض على ليفربول

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

صرح الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن الفوز برباعية نظيفة على منافسه ليفربول في الدوري الإنجليزي يعتبر رسالة لفريقه وأنهم قادرين على العودة كما كانوا.


وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"الموسم المقبل سيكون كما هو، لدينا وقت للتفكير في الأمور، من المهم حينما تفوز على خصوم مثل ليفربول أفضل فريق في إنجلترا أن تفعل ذلك بالطريقة التي تعطي بها رسالة لنفسك بأنك تستطيع القيام بذلك وأننا يمكن أن نعود كما كنا".


وعن تفضيلاته بين سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس، علق جوارديولا قائلاًُ:"الأمر مثالي بالنسبة لنا، كلا من أجويرو وجيسوس يكملان بعضهما البعض".


واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"جيسوس لديه شيء فريد، هو يساعدنا لنكون أكثر عدوانية، إنه مقاتل، سجلنا العديد من الأهداف في المباريات الخمسة الأخيرة بفضله، علينا تطويع صفاته لصالح الفريق".

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