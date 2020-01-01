محمد الجارحي: التحرش الجنسي جريمة.. وثقافة "لوم الضحية" مرفوضة

وصف محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن، التحرش الجنسي بأنه جريمة ومشكلة اجتماعية كبيرة، منتقداً قيام البعض بتبرير سلوك التحرش، وإرجاع السبب إلى المرأة، وأوضح أن ثقافة "لوم الضحية" تزعجه كثيراً، فكيف نبرر استباحة الأعراض مهما كانت الأسباب، ولو طبق المتحرش قاعدة "عامل الناس كما تحب أن تعامل" و"كما تدين تُدان" ما ذهب إلى ذهب إليه من السلوك غير الآدمي، مؤكداً أننا نحتاج إلى استفاقة مجتمعية وحكومية حقيقية لمواجهة شجاعة هذا العفن.





وعلق الجارحي في بيان له، على قضية تحرش طالب الجامعة الأمريكية بعدد من الفتيات بقوله: "طالعتنا وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بقضية تحرش كبرى من قبل شاب بأكثر من 100 فتاة، ليصبح الشاب وموضوعه الأكثر تداولاً في مصر على مدار الأيام الماضية، ورغم بشاعة الموقف إلا أنني سعيد لانتفاضة المجتمع مثلما كان يحدث في الماضي حيث كان المتحرشون في عقود سابقة يُطاردون وتُحلق رؤوسهم حتى يفضحوا أمام الناس. وكلي ثقة في قضاءنا العادل فالقضية الآن محل تحقيق الجهات المختصة".



