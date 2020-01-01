عبدالصادق الشوربجي: أتمنى زيادة دخل العاملين في المؤسسات الصحفية بشرط العمل

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيعمل على الحفاظ على دخل العاملين في المؤسسات الصحفية، مضيفا: "أتمنى أزود دخلهم، ولكن بشرط العمل".

وأشار "الشوربجي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه لا مفر من الرقمنة، حيث لابد من مسايرة التكنولوجيا، نافيا ما يتردد بشأن أنه تم اختيار رؤساء التحرير، معقبا: "لسه.. بس مش هنتأخر".

بأداء عبدالصادق الشوربجي اليمين القانونية رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب؛ يبدأ رئيس الهيئة الجديد العمل وفقًا لصلاحيات جديدة تطبق لأول مرة منذ إقرار قانون الهيئة 179 لسنة 2018.

ونص القانون لدى صدوره في سبتمبر 2018، على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقًا لأحكام القانون الجديد. وبحسب هذا القانون تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. كما تتشكل الهيئة الوطنية للصحافة من تسع أعضاء بدلًا عن 13 عضوًا في السابق.

ويأتي إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة، بحسب نص المادة 53، كأول المهام التي تنتظر الهيئة الوطنية للصحافة، وتنتظر الهيئة أيضًا مهمة إتمام تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بعد إجراء الهيئة السابقة برئاسة كرم جبر للانتخابات في 8 مؤسسات صحفية قومية خلال مارس الماضي، والتي عدت أول خطوة للعمل بالقانون الجديد.

ووصف الشوربجي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط القانون الذي سيتشكل بموجبه مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بأنه "جيد جدًا" من حيث آلية الرقابة والمحاسبة، خاصة فيما يتضح من تشكيل الجمعية العمومية، والتي ستتولى إقرار الميزانية والمشاريع قبل أن ينفذها مجلس الإدارة، إضافة إلى إجراء عملية التقييم والمحاسبة.. معلقًا بقوله: "لا أحد يحاسب نفسه والفترة القادمة يجب أن يكون هناك عمل جاد في أي مؤسسة تريد التنمية والعمل من أجل الاستمرار".

وفعليًا، تتسع مهام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجديد عن سابقه؛ إذ تنص المادة 35 من القانون 179 لسنة 2018 على أن يتولي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة الجمعية العمومية لجميع المؤسسات القومية؛ وورد بالمادة: "يرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفى حالة غيابه يجوز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا"، مما يمنح رئيس الهيئة صلاحيات واسعة، إذ تتولى الجمعية العمومية للمؤسسة اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية، وإقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

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قانون 179 لسنة 2018 صحف قومية صحافة الهيئة الوطنية للصحافة

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