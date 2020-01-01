سعاد ماسي تطلق كليب "إنت وأنا" من ألبومها الجديد

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:33 م
سعاد ماسي
سعاد ماسي
الفجر الفني
خطفت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "إنت وأنا"، بشكل فيديو كليب مصور. 

ويعد العمل الجديد أول كليب مصور تطلقه سعاد من أغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، الذي قدمت خلاله رحلة سماعية ممتعة في 10 أغنيات،  بين اللغة العربية والفرنسية،  منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، والأغنية الفرنسية "Pays Natal"  أو "الوطن الأم"، وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات منذ ألبومها السابق "المتكلمون".

ومن ناحية أخرى،  اقتنصت سعاد بطاقة الترشح لجائزة أفضل ألبوم غنائي في أفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines العالمية، لتكون بذلك الفنانة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين عن القارة السمراء لهذا العام. 

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغان، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الأخير "أمنية".


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