"التقاعد" تكشف عن إجمالي المعاشات المصروفة لشهر يونيو





أفادت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، بأن معاشات التقاعد لشهر يونيو المنصرم بلغت 6 مليارات وثمانمئة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لنحو مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد".





و أصدرت "مؤسسة التقاعد" في إطار خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر يونيو الماضي، أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 9 آلاف بطاقة تقاعدية إلكترونية، وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر يونيو أكثر من 10 آلاف تحميل.





وفي مسار البوابة الإلكترونية بلغ عدد زوار الموقع خلال شهر يونيو أكثر من 500 ألف زائر، والمسجلين في الخدمات الإلكترونية خلال الشهر أكثر من 10 آلاف مسجل جديد ، فيما أنجزت أكثر من 20 ألف معاملة إلكترونيًا.





واستقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال المدة ذاتها أكثر من 40 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





ويُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد مستمرة في تطوير وتنويع خدماتها وقنواتها الرقمية للعناية بالعملاء، معتمدة على متانة بنيتها التقنية التي أثبتت كفاءتها منذ بدء جائحة كورونا، ما إنعكس إيجابًا على مدى الإقبال المتزايد من قبل عملاء المؤسسة لتنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونيًا بكل يسر وسهولة من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الأجهزة الذكية ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.



