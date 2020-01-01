لميس الحديد ناعية رجاء الجداوي: مصر كلها بكت اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:46 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
كـسـاب أحـمـد
نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قائلة: "مصر كلها بكت اليوم منذ الإعلان عن نبأ رحيلها" مشيرة إلى أن الراحلة تنتمي لزمن الفن الراقي، وتركت لنا إنسانيا أكثر مما تركته فنيًا.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية "العربية الحدث "، قائلة: " رجاء الجداوي لإكثر من ستين عامًا قدمت فيها الراحلة العطاء والعمل والحب والبهجة "، كاشفة أنها لم تكن بالنسبة لها فناة فقط بل كانت صديقة شخصية ولها ولإسرتها

وأضافت: "مين فينا مكنش بيحب الفنانة رجاء الجداوي؟ الشهيرة " بجوجو " كما كنا نناديها، فهي لم تكن فقط فنانة محبوبة ومقربة لقلوب الصغار والكبار بأدوراها المتعددة سواء أكانت كوميدية أو حتى تراجيدية فقط، بل إنسانة كانت سندًا لكل اصدقائها.. مجاملة لكل الناس القريب والبعيد والصغير والكبير.. ملكة البهجة كانت بتنشر البهجة والسعادة لاي مكان بتدخله حتى لو كان عزاء ".

وأشارت إلى أن "الجداوي" لم تكن من نجوم الشباك اصحاب الاسماء الاولى، لكن إنسانتها جعلتها نجمة في قلوب الناس وقلوب اصحابها واسرتها، فكانت نموذج للسيدة المصرية الانيقة الراقية الي كلامها بحساب وتحركاتها بحرص، حتى حركات إيديها كانت بحساب، لأنها كانت ترى أن الفنان يجب أن يكون نموذج وقدوة للآخرين.


وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.
وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.
مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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