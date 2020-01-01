الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مع اللاعب خلال الفترة الماضية وحصل على موافقته للعب بالأهلي، لكنه طلب إنهاء الأمور مع مسؤولي مازيمبي.

وعلق مدير التعاقدات بالنادي، كافة الامور خلال الأيام الماضية في انتظار عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لحسم موقفه من التعاقد مع اللاعب الكونغولي بشكل نهائي.

وينتظر توفيق عودة رينيه فايلر المدير الفني للفريق من سويسرا، لمعرفة القرار النهائي بشأن رغبته في التدعيمات، حيث طلب في وقت سابق تدعيم مركز الجناح وحدد جاستون سيرينيو لاعب صن داونز مقابل التخلي عن الأنجولي جيرالدو.

يذكر أن الأهلي قد توصل لاتفاق نهائي مع جاكسون موليكا لأكثر من جلسة مفاوضات، ولكنه لم يحسم الأمر في انتظار رد فايلر النهائي.

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