الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة رمضان صبحي

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

يسعى النادي الأهلي منذ فترة طويلة لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.

 

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى إدارة النادي أنه يحتاج إلى خدمات رمضان صبحي بشكل كبير في الفريق ويجب شراء عقده بشكل نهائي في أسرع وقت.

 

وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض في الأيام القليلة الماضية إلى نادي هيدرسفيلد بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي ولكن تم رفض هذا العرض.

 

ويريد النادي الإنجليزي الحصول على ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون دولار لبيع عقد صبحي بشكل نهائي ولكن يعتبر هذا مبلغ ضخم بالنسبة للأهلي.

 

ويجهز مسئولو الأهلي عرض جديد لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد يصل إلى حوالي 3.6 مليون يورو خلال الأيام القادمة لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي.

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