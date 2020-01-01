الري: لدينا مخاوف من احتمالية انهيار سد النهضة (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:29 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل الاجتماعات الجارية بشأن أزمة سد النهضة بحضور المراقبين.

وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الاجتماع بدأ الساعة الثانية مع المراقبين والوفد المصري عرض كافة النقاط الفنية والقانونية المتحفظ عليها، فضلا عن النقاط التي تعاملت مصر معها بمرونة، ومن المفترض أن يكون هناك اجتماع مماثل مع السودان وإثيوبيا.

وتابع "وضحنا التحديات المائية التي تواجهها مصر، فضلا عن استيراد بعض المنتجات من الخارج بسبب قلة المياه بمصر"، مردفا: "لا يوجد مقارنة بين حجم المياه في مصر وإثيوبيا، هذه مقارنات مجحفة".

وأكمل المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن مصر أكدت أن المياه قضية وجودية وحياتية لمواطنيه، معلقا: "نتمنى أن تختلف مسيرة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، نريد أن نرى حسن النية في التفاوض". 

وأشار إلى أن نقطة أمان سد إثيوبيا تعد أمرا جوهريا قائلا: "ما زال هناك تخوفات بشأن أمان السد كوننا لم نطلع على وثائق حول هذا الشأن، يجب أن نضع كل نقطة في الاعتبار حتى ولو نسبة حدوثها ضعيفة والسودان ستكون المتضرر الأكبر". 

ونوه إلى أنه ما زال هناك اختلافات قانونية من بينها آلية فض المنازعات، لافتا إلى أن الجزء المتبقي من المفاوضات هو الأهم لمصر.
ولفت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أنه من المفترض انتهاء التفاوضات الجمعة المقبلة وفقا للجدول إلا حال حدوث جديد.



كان قد أعلنت الخرطوم، الجمعة الماضي، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.

وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعرب "رامافوزا" عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

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