الري: 34 مليار متر مكعب عجز مصر من المياه سنوياً (فيديو)
الأحد 05/يوليه/2020 - 09:05 م
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تتهم أحيانًا على لسان بعض أطراف التفاوض بأنها تستأثر بنصيب الأسد من مياه نهر النيل، معقبًا: "أي نصيب أسد، وبحيرة تانا في أثيوبيا تحتوي على 50 مليار متر مكعب، ودليها العديد من السدود بها 15 مليار متر مكعب وبحيرة فيكتوريا بها 3 مليار متر مكعب".
وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المواد المائية لدولة إثيوبيا تتخطى 950 مليار متر مكعب سنويًا، في حين أن أديس أبابا تتفاوض مع مصر على 55 مليار متر مكعب، معقبً:" لازم نكون موضوعيين عشان نقرأ المشكلة بشكل كافي".
ولفت إلى ان الطرح المصري يوفر لإثيوبيا على 85% من كهرباء سد النهضة، خلال فترة الجفاف، لافتًا إلى أن مصر لديها عجز افتراضي في المياه يقدر سنويا بـ34 مليار متر مكعب يتم استيراده في شكل سلع غذائية.
وأشار إلى أن المفاوضات من المفترض أن تنتهي بنهاية يوم الجمعة المقبل طبقًا للجدول المعلن عن المفاوضات إلا إذا جد جديد.
وأعلنت الخرطوم، الجمعة الماضي، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.
وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأعرب "رامافوزا" عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.
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