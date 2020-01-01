الري: 34 مليار متر مكعب عجز مصر من المياه سنوياً (فيديو)

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تتهم أحيانًا على لسان بعض أطراف التفاوض بأنها تستأثر بنصيب الأسد من مياه نهر النيل، معقبًا: "أي نصيب أسد، وبحيرة تانا في أثيوبيا تحتوي على 50 مليار متر مكعب، ودليها العديد من السدود بها 15 مليار متر مكعب وبحيرة فيكتوريا بها 3 مليار متر مكعب".





وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المواد المائية لدولة إثيوبيا تتخطى 950 مليار متر مكعب سنويًا، في حين أن أديس أبابا تتفاوض مع مصر على 55 مليار متر مكعب، معقبً:" لازم نكون موضوعيين عشان نقرأ المشكلة بشكل كافي".





ولفت إلى ان الطرح المصري يوفر لإثيوبيا على 85% من كهرباء سد النهضة، خلال فترة الجفاف، لافتًا إلى أن مصر لديها عجز افتراضي في المياه يقدر سنويا بـ34 مليار متر مكعب يتم استيراده في شكل سلع غذائية.





وأشار إلى أن المفاوضات من المفترض أن تنتهي بنهاية يوم الجمعة المقبل طبقًا للجدول المعلن عن المفاوضات إلا إذا جد جديد.







