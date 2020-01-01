الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي 2020| خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز petrotrade.com

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:57 م
فاتورة الغاز شركة بتروتريد
فاتورة الغاز شركة بتروتريد
الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي 2020| خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز petrotrade.com

الاستعلام عن فاتورة الغاز  بالرقم القومي متاح الآن  إلكترونياً في مصر، ويتم ذلك عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للغاز، فقد ظهرت هذه الخدمة الإلكترونية، تسهيلا على المواطنين من جائحة كورونا، التي انتشرت في مصر، ويستطيع مستخدمي الغاز الطبيعي أن يقوموا بسداد الفاتورة عبر الإنترنت، وسوف نعرض لكم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستفسار عن الفواتير بادخال رقم العداد الموجودة في الفاتورة.


فاتورة الغاز شركة بتروتريد

شركة بتروتريد هي شركة مصرية متخصصة في إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر ماعدا جميع مناطق محافظة البحيرة وغرب الاسكندرية والعجمي، ومدينة 6 اكتوبر ومساكن السلام والنهضة والحرفيين والشيخ زايد، ويمكن للمستخدمين في جميع الانحاء ماعدا المناطق المذكورة معرفة فاتورة الغاز من الأتي:

قم بالدخول إلى موقع الشركة الرسمي بترو بيد من الرابط التالي من هنا.
بعدها يتم تحديد المنطقة التابع لها.
ثم إدخال رقم المشترك من فاتورة الغاز.
إدخال اسم المحافظة والمدينة والبيانات المطلوبة كاملة.
اضغط علي زر الاستعلام.
الاستعلام عن قيمة الاستهلاك يتم بداية من اليوم الاول من كل شهر حتي يوم 15 ، ويتم السداد بداية من يوم 6 في شهر ويستمر السداد حتي نهاية الشهر.


الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر شركة بتروتريد

وضعت الحكومة المصرية جميع التدابير الاحترازية، للاهتمام بصحة المواطن المصري، وذلك عن طريق الاعتماد دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز عن طريق الانترنت للتسهيل على المواطنين وقد فعلت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي خلال الأيام الماضية  الموقع الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بالرقم القومي ،وكذلك يتم تسجيل قراءة العداد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي 2020| خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز petrotrade.com

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