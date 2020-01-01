بسبب كورونا.. بلدية الخرج تغلق مصرف و4 مراكز تجارية

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قامت بلدية الخرج بإغلاق احترازيًا أربعة مراكز تجارية ومصرف، عقب التأكد من إصابة بعض العاملين فيها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت بلدية الخرج، في بيان لها: أن "وكالة الخدمات بالبلدية وخلال جولتها الرقابية مع لجنه متابعه الأسواق والمحلات التجارية أغلقت مصرفًا بنكيًا، إضافة إلى أربعة مراكز تجارية؛ بعد ثبوت وجود حالات مصابه بفيروس كورونا للعاملين بها".

ولفتت البلدية إلى أنه "يتم حاليًا تطبيق الإجراءات الوقائية لإدارة صحة البيئة، وتعقيم المواقع بإشراف الإدارة المختصة بالبلدية قبل عودة مزاولة العمل بهذه المنشآت".

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعلنت وزراة الصحة السعودية، الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 209509.

وكشفت عن تسجيل 1980 حالة شفاء من الفيروس، ما يرفع الإجمالي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1916 حالة، بعد تسجيل 58 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,489 مليون إصابة، بينهم أكثر من 535 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,506 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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