ظهور تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي قبل وفاتها

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شارك الفنان عمرو محمود ياسين، تسجيل صوتي للفنانة القديرة، رجاء الجداوي أثناء تواجدها بمستشفى"أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية في شده مرضها.



وقالت النجمة "الجداوي" في التسجيل الصوتي "شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي، وانا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله الا الله".



وكتب عمرو محمود ياسين على هذا التسجيل الصوتي، الذي شاركه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها.. اد ايه رقيقه وحنينه وروحها طيبه رحمة الله عليها".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفت صباح اليوم الأحد، إثر تعرضها لمضاعفات بسبب فيروس كورونا المستجد،وذلك عقب تدهور حالتها الصحية.

