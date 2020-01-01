ظهور تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي قبل وفاتها

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:05 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
شارك الفنان عمرو محمود ياسين، تسجيل صوتي للفنانة القديرة، رجاء الجداوي أثناء تواجدها بمستشفى"أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية في شده مرضها.

وقالت النجمة "الجداوي" في التسجيل الصوتي "شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي، وانا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله الا الله".

وكتب عمرو محمود ياسين على هذا التسجيل الصوتي، الذي شاركه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها.. اد ايه رقيقه وحنينه وروحها طيبه رحمة الله عليها".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفت صباح اليوم الأحد، إثر تعرضها لمضاعفات بسبب فيروس كورونا المستجد،وذلك عقب تدهور حالتها الصحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورون رجاء الجداوي تسجيل صوتي الفجر أخبارالفجر الفني أ

أخبار تهمك

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يسطر لنفسه تاريخًا من ذهب في البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 24 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ حوالي 5 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يوافق على تخفيض سعر نجمه

منذ ثلث ساعة

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رسائل نجوم الفن لرجاء الجداوي بعد إصابتها بـ"كورونا"

بعد تدهور حالتها الصحية.. آيتن عامر تطالب بالدعاء لرجاء الجداوي

بوسي شلبي تدعم رجاء الجداوي بهذه الطريقة

رانيا محمود ياسين تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات

مي كساب تنعي وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

06:55 م

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

07:55 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

07:54 م

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»