كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

يعاني النادي الأهلي في الأيام الحالية من أزمة كبيرة داخل النادي بسبب عدد من اللاعبين في الفريق الأبيض على رأسهم صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا".

 

ويحاول النادي الأهلي إعارة كل من كهربا وصالح جمعة وأليو بادجي بالاضافه إلى وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

 

ورفض كهربا وصالح جمعة الخروج من المارد الأحمر على سبيل الإعارة واشترطا إما الباقي داخل النادي أو الرحيل بشكل نهائي وليس الإعارة.

 

كما رفض أزارو هو الأخر فكرة تجديد إعارته في الخارج واشترط على إدارة القلعة الحمراء إما العودة للفريق أو البيع بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.

 

وجاء تفكير إدارة المارد الأحمر في بيع هؤلاء الأربيع أو إعارتهم بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس بحاجه لخدماتهم بالموسم المقبل.

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