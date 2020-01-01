كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي
يعاني النادي الأهلي
في الأيام الحالية من أزمة كبيرة داخل النادي بسبب عدد من اللاعبين في الفريق الأبيض
على رأسهم صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا".
ويحاول النادي
الأهلي إعارة كل من كهربا وصالح جمعة وأليو بادجي بالاضافه إلى وليد أزارو مهاجم
الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.
ورفض كهربا وصالح
جمعة الخروج من المارد الأحمر على سبيل الإعارة واشترطا إما الباقي داخل النادي
أو الرحيل بشكل نهائي وليس الإعارة.
كما رفض أزارو
هو الأخر فكرة تجديد إعارته في الخارج واشترط على إدارة القلعة الحمراء إما العودة
للفريق أو البيع بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.
وجاء تفكير إدارة
المارد الأحمر في بيع هؤلاء الأربيع أو إعارتهم بناءا على طلب من السويسري رينيه
فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس بحاجه لخدماتهم بالموسم المقبل.