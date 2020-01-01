أول تعليق لـ وزير الإعلام عقب شفائه من "كورونا" (فيديو)

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن فيروس كورونا يظل في الجسم 8 أيام ولكن الأعراض والاَثار الجانبية تظل لمدة 11 يومًا، متابعًا: "أدعو من ربنا يخلصنا من المرض على خير".وأكمل وزير الدولة للإعلام: "مسحة كورونا قد لا تكون غير دقيقة والاعتماد الرئيسي يظل على الأشعة المقطعية على الصدر"، لافتًا إلى أن بروتوكول العلاج له ولأسرته كان واحدًا ولكنه كان يعاني من ارتفاع في الحرارة والسعال وتكسير في الجسم.كان قد أعلن وزير الإعلام، أسامة هيكل، شفاءه التام من فيروس كورونا "كوفيد-19".وكتب هيكل في بيان اليوم: "الحمد لله أن منّ الله علي وعلى أسرتي بالشفاء.. واليوم هو هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي".وأعلنت وزارة الإعلام المصرية، يوم 18 من الشهر الماضي، إصابة وزير الإعلام بفيروس كورونا.وقالت الوزارة: "نظرا لمخالطة وزير الدولة للإعلام أحد المصابين بفيروس كورونا، فقد وضع الوزير في العزل المنزلي لعدة أيام".وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويدhttps:bit.ly2MHG97Lنسخة ايفونhttps:apple.co3gURgYJ