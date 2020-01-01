"الجوازات" تعلن تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للوافدين دون مقابل





أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، الأحد، على صدور الموافقة الكريمة بشأن تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.





و قالت الجوازات، عبر "إنفوجراف" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف آثار جائحة كورونا المستجد على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.





ولفتت إلى تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين دون مقابل، إضافة إلى تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 شهور دون مقابل.





إضافة إلى تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 شهور دون مقابل، مؤكدة على أن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.



