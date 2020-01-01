الهند تحتل المركز الثالث عالميًا في إصابات كورونا

اجتازت الهند في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، روسيا، لتصبح في المركز الثالث الدول الأكثر عدد في الإصابات بالفيروس حول العالم.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند بلغ حوالي 690 ألف شخص، بينما في روسيا يزال الرقم المسجل عند 681 ألفًا، وبالتالي باتت الهند بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، في قائمة عدد الإصابات المسجلة بالمرض، حسبما جاء فى قناة "إن دي تي في" التليفزيونية.

ولم تؤكد وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، هذه البيانات حتى الآن، وفي صباح يوم الأحد، وفقا للبيانات الرسمية لهذه الوزارة، بلغ العدد الإجمالي للحالات في الهند 673165 حالة، وارتفع عدد المصابين من صباح السبت إلى صباح الأحد بمقدار 24850 حالة ، وهو رقم قياسي في هذا البلد خلال فترة الوباء بالكامل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453 مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.