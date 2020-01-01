المتحدثة باسم الحكومة البريطانية تنعى وفاة رجاء الجداوي

Advertisements

نعت روزي دياز،المتحدثة بإسم الحكومة البريطانية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لفقدان النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "دياز" قائله: "خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى أحزننيى كثيرًا خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها، تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصرى".



وأضافت من خلال هذه التغريدة قائله: "إن فيروس كورونا لم ينجلى ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التى يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى الذى أحزننى كثيرًا خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها، تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصرى".







وأعلنت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، خبر وفاة والدتها من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،وكانت قد كشفت عن تدهور حالتها الصحية قبل وفاتها بعدد من الساعات.

