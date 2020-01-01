"صوت الشعب" يطالب المصريين بالنزول في أول انتخابات لمجلس الشيوخ ورفض الدعوات التحريضية





طالب المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب المصريين، بعدم التجاوب مع الدعوات التحريضية التي تبثها المنابر الإعلامية المشبوهة في قطر وتركيا، بعدم النزول في أول انتخابات لمجلس الشيوخ.





وأكد البراوي، في بيان له، ثقته الكبيرة في الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية أنهم سوف يقدموا ملحمة وطنية رائعة بالنزول بكثافة إلي صناديق الاقتراع بالخارج يومي 9 و10 وفي الداخل يومي 11و12 من الشهر القادم ليقدموا رساله إلي العالم كلة في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.





وأوضح في بيان للحزب اليوم عقب الإعلان عن الجداول الانتخابية لمجلس الشيوخ، أن الانتخابات تخضع لإشراف قضائي كامل ويجب على كل مواطن ومواطنة أن يلبوا نداء الوطن والتمسك بحقوقهم السياسية من أجل غد أفضل ومستقبل مشرق لبلدنا الغالية مصر.





وأشار رئيس الحزب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تتوحد كل الصفوف، ويكون شعارنا واحد "مصر أولا وأخيرا" من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.