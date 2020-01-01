بلاغ للنائب العام ومكتب التعاون الدولي ضد القائمين على صفحة الثورة مستمرة

تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ومكتب التعاون الدولي ضد القائمين، بلاغًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد القائمين على صفحة الثورة مستمره (بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وقال سمير في بلاغه، إن تلك الصفحة مشبوهة، قائم عليها بعض الأشخاص الذين يديرونها من المملكة العربية السعودية وإسرائيل يقومون ببث سمومهم على تلك الصفحة تحت ستار أن الثورة مستمره وما أن طالعنا تلك الصفحة إلا ووجدناها تحوي العديد من الفيديوهات ما هي إلا تحريض على تجهيز عمليات انتحارية ضد رئيس الجمهورية والعديد من الفيديوهات تحريض ضد الدولة المصرية وسب وإهانة رئيس الجمهورية وضد ضباط الداخلية والقوات المسلحة.





وتابع سمير: الأخطر من هذا أن عدد متابعين الصفحة يزيد بشكل مخيف وينتشر يوما بعد يوم والغرض منها التحريض على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ضد الدولة وضد رئيس الجمهورية.





وأضاف سمير في بلاغه، أن القائم على تلك الصفحة موجود بالمملكة العربية السعودية ويقوم ببث تلك السموم بعيدا عن أعين رجال الأمن مستغلًا في ذلك ضعاف النفوس والمتابعين لتلك الصفحة.





وأردف صبري، أنه يقدم بلاغه هذا عن طريق الإنابة القضائية مخاطبًا مكتب التعاون الدولي نحو التواصل مع النيابة بالمملكة العربية السعودية لإجراء التحقيق اللازم في هذا البلاغ ومخاطبة الاتصالات نحو الوصول إلى القائمين على تلك الصفحة وتفريغ محتوياتها لبيان الخطر الداهم الذي يهدد الأمن القومي للدولة المصرية ونحو تقديم القائم على تلك الصفحة إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم التحريض على إحداث ثورة في مصر والتحريض ضد ضباط الداخلية وسب وإهانة رئيس الجمهورية مما يعد ما ارتكبه جرائم يعاقب عليها القانون.





وطلب صبري: مخاطبة مكتب التعاون الدولي عن طريق الإنابة القضائية للمملكة العربية السعودية نحو التحقيق في هذا البلاغ والقبض على القائم على تلك الصفحة وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.



