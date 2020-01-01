تعرف على تقييم محمد صلاح فى مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

 

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على تقييم جيد فى مباراة فريقه أمام نظيره أستون فيلا والتي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب آنفيلد الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وأنتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

 

واستطاع النجم الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة فى المباراة كاملة وصناعة هدف الفريق الثاني بالمباراة ليحصل على تقييم 7.1 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد المباراة.

 

بينما حصل الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر لاعب نادي ليفربول على أعلي تقييم بالمباراة 7.8 بعد أن نجح فى الحفاظ على الخروج من المباراة بشباك نظيفة.

 

وسجل النجم الدولي السنغالي ساديو ماني هدف الريدز الأول بالمباراة وأضاف جونز الهدف الثاني فى الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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