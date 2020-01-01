ماذا قال الزعيم عادل إمام لابنة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:38 م
عادل إمام
عادل إمام
مي مرسي
انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو للفنانة رجاء الجداوي من فرح ابنتها أميرة والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، وكان أبرز الحاضرين الزعيم عادل إمام.

ووجه الزعيم عادل إمام، رسالة في هذا الفرح قائلا: "الحمد الله عندى خبرة وأقول لهم تعيشوا في السعادة لو زعلوا مرة او اتخنقوا مع بعض مفيش حد ثالث يعرف الحكاية".

يذكرأن الفنانة رجاء الجداوي، توفت صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ82 عام، وذلك غثر مضاعفات تعرضت لها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتدهورت حالة رجاء الجداوي، في الفترة الأخيرة حيث ذكر أحد الأطقمة الطبية الموجودة داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية أن الفنانة رجاء الجداوي تعتبر ميتة اكلينكيا، لأن الرئة لا تعمل بدون الأنبوبة الحنجرية التي تضخ الهواء داخلها.

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