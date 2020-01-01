بعد تعافيه.. وزير الإعلام يكشف تفاصيل إصابته وأسرته بكورونا (فيديو)

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا بعد تماثله للشفاء، قائلًا: "أصيبت بفيروس كورونا رغم اتباعي كافة الإجراءات الاحترازية، لا ينجو حذر من قدر، الإصابة بتيجي منين الله وأعلم".





وتابع "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تجربة إصابته بفيروس كورونا صعبة بكل المقاييس، خاصة ان أربع أفراد في منزله كانوا مصابين، وكانت هناك ممرضة تتابع حالتهم.





ولفت إلى أنه يدعو الله أن تنتهي هذه الأزمة على خير، خاصة أن الفيروس يستمر في الجسد 8 أيام، والأعراض مختلفة بالنسبة لكل شخص، مشيرًا إلى أنه شعر بآلام شديدة في الجسم وارتفاع الحرارة وسعال شديد.









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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللأزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105).



