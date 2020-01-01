هاني البحيري يكشف تفاصيل آخر اتصال مع رجاء الجداوي

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أعرب مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة رجاء الجداوي، قائلا: "صحيت على أوحش خبر في حياتي"، مشيرا إلى أن الجداوي لم تكن فقط أنيقة على مستوى ملابسها بل في كل حياتها.



وأشار "البحيري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الفنانة رجاء الجداوي كانت دائما تسأل عليه حتى بدون وجود أي عمل بينهما، مضيفا أنها اتصلت به يوم 20 رمضان فجرا لتطمئن عليه، وأخبرته أنها متوجهة للتصوير.



وأضاف، "رجاء الجداوي بوفاتها تركت حزن في كل حتة"، متابعا: "علمتني وفهمتني ازاي أطلع قطعة تليق على المرأة المصرية".



وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".



يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎



أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

