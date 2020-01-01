عادل إمام يفاجئ جمهوره بصور مع رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:33 م
عادل إمام
عادل إمام
سيدة صادق



نشر الفنان عادل إمام صورة له من الزمن الجميل مع الفنانه رجاء الجداوي، من كواليس مسرحية" الواد سيد الشغال" وذلك بهدف نعيها حيث رحلت اليوم عن عالمنا، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق عادل إمام علي الصورة قائلاً :"وداعاً الفنانة القديرة رجاء الجداوي". وذلك في نبرة تملاوها الحزن لفقدانها

علي الجانب الآخر غرد "صلاح" قائلاً رجاء ماتت فيا(أنتم)هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر؟!وهل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه؟!والمدفن اللي هتبات فيه؟!أم سيكون الختام للغل والغباء الفاتحة والدعاء فيا أيتها القلوب الصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء أسألكم بل أرجوكم الفاتحة والدعاء لـ ‎رجاء_الجداوي

يشار إللي انه تحدث الطبيب المعالج لحالتها الصحية وصرح بالتوقيت الدقيق لوفاتها اليوم الاحد الموافق 5 يوليو.

وتبين بالتصريح، أيضًا سبب وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، والذي أدى الى تدهور حالتها الصحية تدريجياً حتى وصل بها الحال الى الأسوء مما أسفر على وفاتها، وقد تم تسجيلها برقم قيد 133 بسجل الوفيات.

ويذكر أنه جاء بالتصريح، العمر الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي والتي تبلغ السادسة وثمنون من عمرها، وتحمل اسماً آخر لها وهو الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي" وليس رجاء كما هو متداول بالوسط الفني.

وتوفيت منذ قليل رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

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