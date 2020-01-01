ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وأستون فيلا





حقق ليفربول فوز بشق الأنفس على ضيفه أستون فيلا، بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





والانتصار هو الأول للريدز بعد تتويجه رسميًا بلقب البريميرليج، حيث مُني بالهزيمة 4-0 أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.





وسجل هدفي ليفربول كل من ساديو ماني (71) وكورتيس جونز (89).





بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ18





وقد جاءت ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول كالتالى:-





1-ليفربول 89 نقطة





2-مانشستر سيتي 66 نقطة





3-ليستر سيتي 55 نقطة





4-تشيلسي 54 نقطة





5-مانشستر يونايتد 52 نقطة





6-ولفرهامبتون 52 نقطة





7-شيفيلد يونايتد 47 نقطة





8-أرسنال 46 نقطة





9-توتنهام 45 نقطة





10-بيرنلي 45 نقطة





11-إيفرتون 44 نقطة





12-كريستال بالاس 42 نقطة





13-نيوكاسل يونايتد 42 نقطة





14-ساوثمبتون 40 نقطة





15-برايتون 33 نقطة





16-وست هام 30 نقطة





17-واتفورد 28 نقطة





18-أستون فيلا 27 نقطة





19-بورنموث 27 نقطة



