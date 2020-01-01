محمد صلاح يسطر لنفسه تاريخًا من ذهب في البريميرليج

سطر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تاريخا جديدًا لنفسه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وساهم صلاح في 100 هدف خلال 116 مباراة خاضها في البريميرليج بعد صناعة هدف أمام أستون فيلا، حيث أصبح "أسرع لاعب غير إنجليزي" يصل لهذا الرقم عبر تاريخ المسابقة.





وحقق ليفربول الفوز مساء اليوم الأحد على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا قبل نهاية المسابقة بـ7 مباريات متفوقا على ملاحقه مانشستر سيتي.